انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حديث عن "عصابات تدير كردستان" والكشف عن اسباب القصف الايراني على اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = أسود الرافدين يسحقون اليابان بثنائية ايمن حسين.. ويضمنون التأهل في كأس آسيا. = عبد الواحد تتحدث عن عصابات تدير اقليم كردستان.. وتحدد اسباب القصف الايراني على اربيل = الإطاحة بأخطر شبكة متورطة باختلاس المال العام.. واسترداد مدان بقضايا تزوير وابتزاز من دولة مصر.



= بسبب جرائمه في غزة.. الكيان الصهيوني يواجه دعوى جديدة أمام الجنائية الدولية.. واهالي القطاع يتعرضون للموت والدمار.

= بسبب جرائمه في غزة.. الكيان الصهيوني يواجه دعوى جديدة أمام الجنائية الدولية.. واهالي القطاع يتعرضون للموت والدمار.