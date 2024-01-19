انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يقر مجموعة عقوبات ضد حماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصاً لحماس. أدرجنا بالقائمة 6 أشخاص"، وفق رويترز.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أدرج، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة "الإرهاب" على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول.



وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.