انت الان تتابع خبر القبض على متهم قتل شقيقه في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تلقى قسم شرطة الامام الحسن المجتبى بلاغ بوجود حادث قتل ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور وجه قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني بتشكيل فريق عمل لمعرفة حيثيات الحادث والقبض على الجاني".



وأضافت، انه "تمكنت دوريات مركز كرمة بني سعيد أحد مراكز قسم شرطة الامام الحسن المجتبى عليه السلام من تطويق المكان وخلال البحث والتحري وبوقت اقل من نصف ساعة ألقى القبض على المتهم (م. ش. ش) شقيق المجني عليه وضبط بحوزته مسدس"، مشيرة الى انه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه لإكمال التحقيق اصوليا".

