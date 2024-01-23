انت الان تتابع خبر ترامب: الرئيسان بوتين وشي "ذكيان ويحبان بلديهما" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على عكس الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يحبان بلديهما، ويريدان لهما النجاح.

وتابع ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنهما (زعيم الاتحاد الروسي وزعيم الصين) يحبان بلديهما، ويريدان لهما أن ينجحا. ولدينا شخص (بايدن) في رأيي، غير قادر على القيام بذلك".



وفقًا لترامب، فإن بوتين وشي جين بينغ شخصان "ذكيان وقويان للغاية"، سواء أعجبك ذلك أم لا.