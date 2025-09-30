شكرا لقرائتكم خبر «الهلال الأحمر» تمنح شهادة الامتثال الإسعافي لمركز التأهيل بالبكيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة الهلال الأحمر السعودي مركز التأهيل الشامل بالبكيرية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع «معاذ»، الذي يعنى بتدريب منسوبي الجهات الحكومية على مبادئ الإسعافات الأولية، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة للتدريب على أجهزة الصدمات القلبية «AED» وكيفية استخدامها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة الهلال الأحمر السعودي مركز التأهيل الشامل بالبكيرية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع «معاذ»، الذي يعنى بتدريب منسوبي الجهات الحكومية على مبادئ الإسعافات الأولية، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة للتدريب على أجهزة الصدمات القلبية «AED» وكيفية استخدامها. من جانبه أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد الخضر أن هذه الشهادة جاءت لتميزهم في الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الهيئة في دعم الأعمال الإسعافية والإنسانية، والعمل على تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة تتماشى مع أعلى معايير السلامة المهنية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدا أن هذه المبادرات النوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لما قدموه من عمل احترافي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

