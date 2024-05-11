انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تحقق في "مخالفات جسيمة" بمنح شركة أوكرانية حقل عكاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزارة النفط وشركة نفط الوسط ارتكبتا مخالفات قانونية جسيمة ترتقي الى جرائم، من خلال إحالة عقود لشركات في جولة التراخيص الخامسة وكذلك الشركة الاوكرانية لحقل عكاز".وأضاف الكلابي، "شكلنا في لجنة النزاهة فريقا للتحقيق بالأمر وعرضه على القضاء، مع العلم إن الإحالات تخالف المنهاج الحكومي".

وأطلقت الحكومة العراقية ووزارة النفط اليوم السبت (11 أيار 2024) فعاليات توقيع مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة، والتي ستتضمن 29 رقعة استكشافية نفطية وغازية موزعة على 12 محافظة، يترقب العراق منها إضافة مليوني برميل نفط يوميًا الى الإنتاج، فضلا عن حوالي 3460 مقمق يوميًا من الغاز.