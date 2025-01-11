انت الان تتابع خبر ائتلاف "القيادة السنية" يؤكد على وحدة العراق وتماسك جبهته الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بیان للائتلاف، أن "قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة عقدوا اجتماعا تشاوريا موسعا في مقر رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، حضره رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني ونواب الائتلاف".

وأضاف أن "الاجتماع الذي جمع نواب التمثيل السياسي السني ناقش منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة؛ لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة".

وأكد الحاضرون من "قادة ونواب المكون السني على وحدة العراق وشعبه؛ وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية؛ والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة".

ولفت البيان الى أنه "في ملف التفاعلات الإقليمية أكد الحاضرون على دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، والإشادة بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية".

وفي ملف العدوان الصهيوني على غزة والضفة؛ فقد أشاروا إلى "دعم القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة".