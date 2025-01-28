انت الان تتابع خبر تتضمن تأسيس مساحات اقتصادية آمنة.. السوداني يصدر قرارات تخص الشباب العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للشباب، حيث جرى خلاله بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، مبينا ان "المجلس وافق على تأسيس حاضنات الأعمال التنموية والاقتصادية للشباب، بواقع (4) في بغداد و(2) في كل محافظة، تحت مسمى "المساحات الاقتصادية الآمنة للشباب"، كما تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء الفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي إلى (2000) عضو".

وأضاف انه "بهدف دعم المشاريع وتطويرها، وافق المجلس على تأسيس "ملتقى العراق لرواد الأعمال الشباب"، الذي يضم (500) شاب من أصحاب المشاريع، لتمثيل أقرانهم من رواد الأعمال أمام جهات صناعة القرار، وتيسير دخول الشباب إلى القطاع الخاص".

وفي إطار إنصاف شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكر المكتب انه "تمت الموافقة على أن تكون الأولوية لهم في تعيين مسؤولي الشعب والأقسام الخاصة بذوي الإعاقة، كما تمت الموافقة على إعادة تسمية اللجان التنسيقية مع المجلس الأعلى للشباب إلى "اللجنة الدائمة لدعم ورعاية الشباب"، التي ترتبط بالوزير المختص وتعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب".

وضمن المساعي الحكومية لدعم المشاريع الاستراتيجية، بين المكتب انه "تقرر إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بخطة التنمية، وإعداد الدليل التعريفي والمدربين في هذا المجال"، مشيرا الى انه "صادق على نتائج المسابقة الوطنية لبرامج الشباب، وعلى الخطة السنوية لعام 2025 لمديريات الشباب والرياضة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة".

واكد انه "تم توجيه ديوان الرقابة المالية لإعداد تقرير بشأن الاستثمارات في منشآت الشباب والرياضة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما بحث المجلس تصاعد مؤشر تنمية الشباب وفق مؤشر التنمية العالمي للشباب لعام 2024، وذلك بعد تأسيس المجلس الأعلى للشباب والبرامج التي أطلقها".