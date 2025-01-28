انت الان تتابع خبر النزاهة تباشر التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاءٍ من مجلس النوَّاب عن المُحافظة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاجتماع حضره أعضاء في اللجنة القانونية النيابية.

وشهد الاجتماع بحسب ما تم تداوله، طرح موضوع الجلوس مع اقتصادية تيار الحكمة، الامر الذي اثار جدلا داخل الجلسة.