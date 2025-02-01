انت الان تتابع خبر نائب: الموازنة لن تمر دون إنصاف الجنوب.. و100 نائب وقعوا على إقالة المشهداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزركاني خلال لقائه في برنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان تعديلات المادة 12 في الموازنة جاءت لصالح إقليم كردستان، بينما لا تزال محافظات الجنوب تعاني من نقص المشاريع والخدمات، مشيرًا إلى أن أبناء هذه المناطق يستحقون الاهتمام نفسه الذي يحظى به الإقليم.وفيما يتعلق بأزمة رواتب موظفي كردستان، طالب بصرفها بعد توطينها، مشددًا على ضرورة أن يتسلم الموظف الكردي راتبه كما يتسلمه الموظف في البصرة.

وأضاف أن النواب الكرد أنفسهم أقروا بأن حكومة الإقليم تظلم الموظفين، لافتًا إلى أن نواب الجنوب أكثر حرصًا على إنهاء الأزمة من قادة الإقليم.

أما في ملف النفط، فقد أكد الزركاني أن حكومة كردستان مسؤولة عن عمليات تهريبه، مستندًا إلى تقارير من أوبك ومحاكم دولية، لكنه نفى بالمقابل وجود أي عمليات تهريب في البصرة.

على الصعيد السياسي، كشف الزركاني عن توقيع 100 نائب على إقالة محمود المشهداني، مؤكدًا استمرار جهود جمع التواقيع لطرح القضية في جلسة الأحد.

و شدد على أن جميع النواب يدعمون إنصاف موظفي الإقليم، لكنه انتقد بعض النواب الذين وصفهم بالخاضعين لرؤساء الكتل، قائلاً إن التاريخ سيسجل ذلك.

وأوضح أن تخفيض السن التقاعدي إلى 60 عامًا لم تحقق الهدف المطلوب حتى الآن.

وفي ختام حديثه، شدد الزركاني على أن لقب “الشايب” يخص الشهيد أبو مهدي المهندس وحده.