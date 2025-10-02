انت الان تتابع خبر مهنئاً بالعيد الوطني.. السامرائي يؤكد على العمل من أجل عراق موحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، هذا اليوم الذي يجسّد ذكرى الاستقلال وانطلاق مسيرة وطن حرّ ذي سيادة بين الأمم".

وأضاف "إذ نستحضر هذه المناسبة العزيزة، نؤكد تمسكنا بالعمل من أجل عراق موحّد قوي، يقوم على الشراكة الوطنية والتكامل بين أبنائه، وبذل كل الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتضحيات العراقيين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة".

