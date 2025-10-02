انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير " ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وجرت، خلال الاجتماع، مراجعة توجيهات السوداني في الاجتماع السابق بخصوص ضرورة الدفع بالمشروع على عجلة التنفيذ، وكذلك مراجعة الخطوات الفنية والمتطلبات الاستثمارية للمشروع بما يضمن أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في تنفيذ مثل هذه المشاريع".

ووجّه السوداني، بحسب البيان "بضرورة إشراك القطاع الخاص، والدعوة إلى عقد اجتماع مع المستثمرين لمناقشة السبل والآليات الأسرع لتنفيذ المشروع، كما وجّه بإشراك مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال".

وأكد على "الأهمية الحيوية لمشروع مترو بغداد، كونه يمثل وسيلة نقل مهمة لسكان العاصمة، فضلاً عن كونه من المشاريع الصديقة للبيئة".

