انت الان تتابع خبر اشراقة كانون: نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السلامي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه " لا توجد إمكانيةِ لمواجهةِ النفوذِ المالي السياسي للأحزاب الكبيرة من قبلِ المستقلين والاحزابِ الناشئةِ التي لا تملكُ سوى نهجِها والثباتِ على مبادئِها وتقديمِ العملِ والخدمة"، مشيرا الى ان "اكثرَ من 80% من مجلسِ النواب ينتمون لأحزابٍ تمثلُ الحكومة ولا يمثلون الجهة َ الرقابية، لذا يتم استغلال الأموال في الدعاية الانتخابية".وتابع، أن "نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25%، استنادا لعددِ القوانينِ المشرعة"، مشيرا الى أن "الدورَ الرقابي على الوزراءِ مفقود".

ولفت الى ان "هناك 7 استجواباتٍ موجودةٍ لدى رئاسةِ البرلمانِ ولم يتحققْ منها سوى استجوابٍ واحدٍ فقط خلال هذه الدورة"، مردفاً أن "اشراقة كانون تحترم ما يصدر من المرجعية ولم نصرح بشيء رسمي باننا نحظى بدعم من قبلها كمستقلين ولا يوجد خيار اخر لتغيير الطبقة السياسية الحالية غير صناديق الاقتراع".

وأكمل، أن "إجراءات التصويت على قائمة السفراء لم تك ضمن الآلية الصحيحة ورئاسة المجلس لم تتحقق من اجراءات الترشيح وبمجرد ما وصلت القائمة تم عرضها على التصويت ولم تصل القائمة الى أي نائب ليتم مراجعتها وهذه كارثة".

وبين، أن "كوادر متقدمة في وزارة الخارجية وأكثر من 13 نائباً قدموا طعناً بقائمة السفراء التي تمت بالتصويت دفعة واحدة وبشكل سريع دون مراجعة وتم ردها بحجة لا توجد مصلحة وهذا ما لم يفهمه أحد".

وأوضح، أن "العراق قد يتأثر بشكل كبير جداً بالتحديات الخارجية ونحتاج الى ان يكون دور العلاقات الخارجية أكبر بعيد عن المجاملة ويرسم علاقات متوازنة مع الجميع"، مؤكداً أن "الموقف العراقي تجاه تركيا خجول جداً وقائم على المفاوضات بخصوص ملف المياه وهناك تحابي من قبل حكومتنا لأننا لم نصنع الحل الحقيقي ولا يوجد تحرك لتغيير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سريان المياه والحصص".

واستطرد بالقول: "التنافس بين الأحزاب الداخلية على السلطة والمصالح تعكس صورة للخارج بأن العراق دولة مضطربة وحتى ملف قوات التحالف ليس خروج وانما إعادة تموضع في الإقليم وهذه النقلة سببت ارباك".

وأختتم حديثه بأن "تهديداتِ اسرائيل بضربِ العراقِ تدعي استهدافَ الفصائلِ المسلحةِ لكن من الواردِ جدا استهدافُ الحشدِ الشعبي بأكملِه وهذا ما يريد الكيان ايصاله في رسائله الإعلامية".