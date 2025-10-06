انت الان تتابع خبر معاملات تعقيب ورشوة تطيح بموظفين في ذي قار.. وتحقيقات تفضح "المستور" بعقود في صحة نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ملاكاتها في ذي قار تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ مقابل إكمال مُعاملة تخصيص عقارٍ في مُقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع مُوظَّفين في بلديَّة الناصريَّة.



وأضافت انه "تمكَّنت مفرزةٌ أخرى من ضبطِ مُتَّهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المُحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعةٍ من المُعاملات العقاريَّة وصور قيود عقاراتٍ ومعاملة تتعلقُ بانشاء محطة (غسيل السيارات)؛ وذلك جرَّاء قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة".

وأضافت إنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في عقود التنظيف مع مُرافقاتها الأصليَّة، أبرمتها دائرة صحَّة المحافظة في العام ٢٠٢٢؛ لمُخالفتها تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة لسنة ٢٠١٤".

ونوَّهت الهيئة بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، في العمليَّات المنفذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ )، وأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهمين".

