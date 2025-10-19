انت الان تتابع خبر توزيع 50% من البطاقات الانتخابية المطبوعة حديثا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، ان "المفوضيَّة مستمرّةٌ بتوزيع البطاقات البايومتريَّة للمسجّلين والمحدِّثين، إذ بلغ مجموع البطاقات ثلاثة ملايين و(500) ألفٍ، تمَّ توزيع ما يقارب مليوناً و(750) ألف بطاقة، وما زالتْ عمليَّة التوزيع مستمرَّةً حتى يوم الاقتراع".



وأكد جميل "استمرار الاستعدادات اللوجستيَّة والفنيَّة للعمليَّة الانتخابيَّة على وفق الجدول المخطط له، فضلا عن استمرار تسجيل مراقبي الكيانات السياسيَّة والمنظمات المدنيَّة، إضافةً إلى المراقبين الدوليين لضمان نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.