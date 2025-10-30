اخبار العالم / اخبار العراق

بغداد ولندن تبحثان التعاون في ثلاث مجالات

بغداد - ياسين صفوان - وتناول الاتصال وفق البيان "التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، ومشاريع البنى التحتية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، نحو تعزيز التبادل والشراكة".

وأكد السوداني أن "العراق منفتح على كل مجالات التعاون"، مشيرا الى أن "البيئة الاستثمارية في العراق تتطور بما يجذب الشركات العالمية، وينمّي من فرص إسهامها في المشاريع الستراتيجية الكبرى التي انطلقت في البلاد".

من جانبها، أكدت كوبر رغبة بلادها في توثيق صلات التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وأشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة لتعزيز القدرات الاقتصادية للعراق.

