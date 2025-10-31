انت الان تتابع خبر 6 ملايين "محظور" من التصويت.. عراقيو المهجر والأقليات "بلا تأثير في سياسة بلدهم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، انه "يقدر عدد العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد بنحو 6 ملايين شخص"، مشيرا الى ان "هؤلاء العراقيين لن يصوتوا في الانتخابات من الخارج، وبحسب إحصائيات فإن النسبة الأكبر من الأقليات تعيش في الخارج لا في الداخل، فأي دور لهم في بلادهم؟".



وأضاف ان "الأقليات في العراق من مسيحيين وصائبة وإيزيديين وأقليات أخرى تلعب دورا في المجتمع العراقي خصوصا الذي يعيش في المهجر".

وأشار الى انه "تبلغ نسبة الكوتا للأقليات في البرلمان العراقي 9 مقاعد فقط، لكن مراقبين يرون أن طريقة انتخاب الأقليات لممثليهم غير عادلة".

وينقل "دي دبليو"، عن استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية والمتخصص بشؤون الأقليات الدكتور سعد سلوم قوله إن "هناك غيابا لدور الأقليات والمهاجرين العراقيين في الخريطة السياسية العراقية"، مشددا على "أهمية أن يشارك المهاجرون من خلال خبراتهم في دبلوماسية الدياسبورا كما يطلق عليها".

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 29 مليون شخص، لكن عدد الناخبين المسجلين وسيتاح لهم التصويت لامتلاكهم بطاقات بايومترية هم 21 مليون شخص فقط، هذا يعني ان اكثر من ثلث الناخبين "محرومين" من المشاركة بصناعة القرار السياسي في العراق، فيما يقاطع الثلث الاخر الانتخابات، ويساهم ثلث واحد فقط في صناعة القرار السياسي.

