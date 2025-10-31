انت الان تتابع خبر خطبة جمعة النجف.. القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، وتابعتها الخليج 365، انه "نحن نعتقد أن لغة الطائفية ليست لغة دستورية"، مشيرا الى ان "المهزومين يستخدمون اللغة الطائفية ونحن لا نحتاج هذه اللغة".



وأضاف: "نعتقد بجهوزية شعبنا للانتخابات الساخنة القادمة"، مقدما الشكر لـ"وزارة الداخلية لمنع لعبة (روبلوكس) الشيطانية الخطيرة على أطفالنا".

وفي وقت سابق، جدد مجلس القضاء الأعلى بأكثر من مناسبة، تشديده وتحذيره للمرشحين من استخدام الخطاب الطائفي، والتعدي على المرشحين الاخرين.