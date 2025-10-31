انت الان تتابع خبر السامرائي: الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحضور الآلاف من أبناء محافظة الأنبار، شارك رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي في المؤتمر الانتخابي الذي أقامه مرشح التحالف زيد علي الحمّاد، بالتسلسل 1 عن القائمة رقم 241، وسط أجواء جماهيرية واسعة وحضور لافت لشيوخ ووجهاء الأنبار وشخصياتها الاجتماعية".وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم الوطني"، مشدداً على "أهمية وحدة الصف ودعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون صوت المحافظة في بناء العراق وخدمة أبنائه".

وعبّر الحاضرون، بحسب البيان، عن "دعمهم الكبير للتحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وتحقيق آمالهم في التنمية والاستقرار".

