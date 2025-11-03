انت الان تتابع خبر مبعوث الرئيس الأمريكي: نُهنئ العراق وتركيا على توقيع اتفاق إطاري بشأن إدارة المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، "نُهنئ العراق وتركيا على توقيع اتفاق إطاري بشأن إدارة الموارد المائية".

وأضاف "اننا ملتزمون بدعم العراق وشعبه في سعيهم نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وبناء بيئة مستدامة".

وادناه نص البيان:

تهانينا لجمهورية العراق وجمهورية تركيا بعد توقيع اتفاق إطاري بين البلدين لمعالجة قضايا إدارة المياه المستمرة.

أبرز بنود الاتفاق:

• تلتزم تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه.

• يركّز العراق على إدارة الموارد المائية والاستخدام الكفوء لها.

• تُمنح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه.

• يسري الاتفاق لمدة 10 سنوات مع تجديد سنوي.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية، التي تُعدّ أساسية لملايين العراقيين المتأثرين بالجفاف وشح المياه.

وتؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها القوي بدعم العراق وشعبه في سعيهم نحو مزيد من الاستقرار والازدهار والبيئة المستدامة

