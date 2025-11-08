انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن عدد المشاركين في التصويت الخاص يوم غد من العسكريين والنازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "فيما يخص التصويت الخاص للعسكريين الذي سيبدأ يوم غد ٢٠٢٥/١١/٩ عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً سيشارك ١،٣١٣،٩٨٠ ناخب عسكري وعدد المراكز ٨٠٩ مركز اقتراع موزعة على ٤،٥٠١ محطة اقتراع".



وأضافت، "فيما يخص التصويت الخاص للنازحين الذي سيبدأ يوم غد ٢٠٢٥/١١/٩ عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً فإن عدد الناخبين من النازحين سيكون ٢٦،٥٣٨ بواقع ٢٧ مركز اقتراع موزعة على ٩٧ محطة اقتراع".