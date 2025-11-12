انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن عدد الشكاوى في التصويتين الخاص والعام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تصحيحا للمعلومة، فإن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغت ٣٩ شكوى".



وأضافت، أن "٩ شكاوى أخرى وردت في التصويت العام لغاية الان"، مشيرة الى ان "تقديم شكاوى التصويت العام سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم ٢٠٢٥/١١/١٢".

