الإطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد

بغداد - ياسين صفوان - واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع وفق البيان "آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة".

وشهد الاجتماع "تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية ومابين قوى الاطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات".

وأكد الإطار التنسيقي ترحيبه بالخطوات التي تعزّز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة ويحفظ المصلحة العليا للبلاد، بحسب البيان.