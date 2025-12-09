انت الان تتابع خبر طالباني: لم نرشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية حتى الآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني، في مؤتمر صحفي: إن "الاجتماعات بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كانت إيجابية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم أجل إلى الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "الحوار مع بقية الأطراف في بغداد أتاح فرصة جيدة لفهم الرؤى المختلفة".



وأضاف "ليس لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية محدد بعد، وننتظر لنرى من سيكون".