انت الان تتابع خبر البرلمان يتهيأ للحسم.. قاعة الجلسات جاهزة لافتتاح الدورة التشريعية السادسة (شاهد) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تُظهر الصور اللمسات النهائية التي وضعتها الدائرة الإعلامية، حيث تم تجهيز مقاعد النواب ومنصة الرئاسة، لاستقبال 329 نائباً فازوا في الانتخابات الأخيرة.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد بوصفها "محطة دستورية فاصلة" لا تحتمل التأجيل، تنفيذاً للمرسوم الجمهوري وتأكيدات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي شدد على حتمية حسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الجلسة الأولى لتجنب الدخول في فراغ دستوري.



وعلى الرغم من جاهزية القاعة، إلا أن كواليس السياسة لا تزال تشهد اجتماعات مكثفة، حيث أشار عضو تحالف "العزم" صلاح الدليمي إلى أن الكتل لم تحسم الأسماء النهائية بشكل قطعي حتى الآن، مرجحاً دخول "المجلس السياسي الوطني" بمرشحين اثنين في حال عدم التوافق على اسم واحد قبل موعد الجلسة المقرر في تمام الساعة 12:00 ظهراً.