مفاوضات حسم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان مستمرة ومطالبات للديمقراطي بتغيير عبد الله

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المفاوضات مستمرة داخل مجلس النواب لحسم مرشح منصب النائب الثاني لرئيس المجلس".

وأضاف ان "هناك توجه بمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغيير مرشحه لمنصب النائب الثاني لإضافة مرونة للمفاوضات وتسهيل حسم الموضوع".

