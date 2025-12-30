انت الان تتابع خبر انباء عن استبدال مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هناك انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، بشخصية أخرى".

فيما اكد عضو الديمقراطي وفا محمد لـ الخليج 365، انه "في حال منح الكتل السياسية الضمانة بحسم منصب النائب الثاني عند تغيير مرشحنا شاخوان عبد الله فبالامكان تغييره، اما اذا تم تغيير المرشح ولم يحسم المنصب لصالح الحزب فسيؤدي ذلك الى خسارتين للحزب".

وكشف مصدر مطلع في وقت سابق عن التوجه بمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغيير مرشحه لمنصب النائب الثاني لإضافة مرونة للمفاوضات وتسهيل حسم الموضوع".

