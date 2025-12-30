انت الان تتابع خبر الاتروشي بديلا عن عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم استبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بالمرشح فرهاد الاتروشي".

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هناك انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، بشخصية أخرى".

