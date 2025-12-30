اخبار العالم / اخبار العراق

الاتروشي بديلا عن عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

الاتروشي بديلا عن عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

انت الان تتابع خبر الاتروشي بديلا عن عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم استبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بالمرشح فرهاد الاتروشي".
وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هناك انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، بشخصية أخرى".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا