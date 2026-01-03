انت الان تتابع خبر السيد الصدر يصدر بيانا بشأن ميسان: وصل الاستهتار بالمليشيات الوقحة إراقة دماء العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاستهتار وصل بالمليشيات الوقحة بعد انبطاحها الى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع ولا أي حرمة ولا سيما في محافظة ميسان العزيزة"، مبينا ان "على القانون اخذ مجراه الحقيقي في كشف الجناة وإيقاف نزف الدم".

وأضاف ان "على المؤمنين والصالحين عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون من ترقيع صورتهم امام اتباعهم فضلا عن غيرهم فضلاً عن غيرهم"، موجها بـ"منع أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط .. وإلا فقد أعنتموهم على فسادهم وفتنتهم ".

وتابع "كما لا ينبغي التشبه بأفعالهم الدنيئة مهما كادوا أو يكيدون .. فانهم يكيدون كيداً ويكيد الله تعالى لهم كيداً .. فاصبروا ان الله مع الصابرين، فما أيامهم إلا عدد وما جمعهم إلا بدد".