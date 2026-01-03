انت الان تتابع خبر كتلة دولة القانون تنفي بيانا نسب لها بشأن رفض 9 مرشحين لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الكتلة ياسر المالكي في بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة (X) وتابعتها الخليج 365، "نؤكد في ائتلاف دولة القانون أن البيان المتداول بشأن موقف الائتلاف من رفض المرشحين التسعة والذهاب إلى مرشح تسوية لرئاسة الوزراء، هو بيان مزيف ولا صحة له، وننفيه جملة وتفصيلاً".

وأضاف ان "مواقفنا السياسية تؤخذ من المصادر الرسمية المعتمدة في الائتلاف، ونحذر من الانجرار وراء الشائعات أو البيانات المفبركة التي تهدف إلى خلط الأوراق وإرباك الرأي العام، خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به العملية السياسية".