انت الان تتابع خبر عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على خلفية عدم دخوله العراق وكذلك اغلاق حسابه على تويتر، تم تداول الكثير من المعلومات بهذا الخصوص من بينها اقالة سافايا من منصبه كمبعوث لترامب، فيما تم تداول رواية اخرى تفيد بان سافايا لم يستكمل اوراقه الاصولية المتعلقة بتنصيبه مبعوثا لترامب، اما اطراف اخرى اشارت الى ان العراق "منع ادخال سافايا" لعدم حصوله على الاوراق الرسمية كمبعوث لترامب.



وبينما اغلق سافايا حسابه على منصة اكس، دون معرفة الاسباب ومدى ارتباط ذلك بعدم دخوله العراق، اكد عدد من الصحفيين الدوليين ان الامر يتعلق بقيام سافايا باكمال بعض الاوراق الخاصة الرسمية لصفته كمبعوث ترامب، ونقلت الصحفية كبيرة مراسلي موقع المونيتور أمبرين زمان، وكذلك المارسل السابق لقناة الحرة والصحفي العراقي ستيفن نبيل، ان انباء اقالته من منصبه كمبعوث لترامب غير صحيحة، واان الامر يتعلق بالعمل على انهاء بعض الاوراق الرسمية الخاصة بمنصبه