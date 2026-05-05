الزيدي يؤكد لبزشكيان قدرة العراق على المساهمة في الوساطة بين إيران وامريكا

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة".



وشهد الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حيث اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة".

وأشار الزيدي الى "موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، مؤكدا "قدرة العراق على المساهمة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".