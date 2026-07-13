رئيس مجلس الوزراء يصل إلى واشنطن

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بغداد - ياسين صفوان - وكان قد غادر الزيدي، فجر اليوم، العاصمة بغداد، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي.وقال الزيدي في تدوينة له على منصة "أكس"، "نتوجّه اليوم إلى واشنطن، على رأس وفد حكومي واقتصادي، عازمين على ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".

وأضاف: "هدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة العراق شريكًا موثوقًا وعنصرًا فاعلًا في استقرار المنطقة وازدهارها".