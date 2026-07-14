انت الان تتابع خبر مراسلنا بواشنطن: 5 شخصيات عراقية فقط ستذهب للبيت الأبيض واجتماع بين الزيدي وباراك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، أن السفير الأميركي لدى العراق ومنطقة الشرق الأوسط، توم باراك، وصل إلى مقر إقامة الوفد العراقي في واشنطن، حيث مرّ بالقرب من الجناح الذي يقيم فيه رئيس الوزراء علي الزيدي، قبل أن يعقد اجتماعاً مغلقاً معه.



وأشار إلى أن وسائل الإعلام لم يُسمح لها بالدخول لتغطية الاجتماع الذي جمع الزيدي وباراك، دون الكشف عن تفاصيل أو محاور المباحثات.

ونفى المراسل صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركة عدد كبير في الذهاب الى البيت الابيض وانما 5 اشخاص فقط، فيما لم تُعرف حتى الآن أسماء أعضا

ء الوفد.