انت الان تتابع خبر مصدر لـ الخليج 365: الزيدي يقرر تأجيل زيارته للسعودية إلى اشعار اخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي قرر اليوم تأجيل زيارته المقررة غدا للسعودية، إلى اشعار اخر".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء، بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.