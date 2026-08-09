انت الان تتابع خبر اليوم.. البرلمان يتدارس تعديل قانون الملاك وقانوني المختارين ورعاية الأحداث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتضمن جدول أعمال الجلسة، وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للمجلس، استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الثانية، تقريراً ومناقشة، لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.وفي ما يتعلق بتعديل قانون المختارين، أوضحت النائبة هدية الخيكاني، أن تقديم طلب تعديل القانون جاء استناداً إلى أحكام المادتين (60/ثانياً) و(61/أولاً) من الدستور العراقي، بهدف المضي بالإجراءات التشريعية اللازمة لإنصاف شريحة المختارين أسوة ببقية شرائح المجتمع.

وبيّنت الخيكاني، أن المختارين يؤدون دوراً محورياً في تنظيم الشؤون الاجتماعية وتعزيز السلم الأهلي، فضلاً عن إسهامهم في حفظ الأمن والاستقرار داخل مختلف مناطق البلاد، ما يستوجب إعادة النظر في الإطار القانوني الناظم لعملهم وبما ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأكدت النائبة، أن الإسراع في استكمال إجراءات تعديل القانون، الذي طُرح خلال الدورة البرلمانية الخامسة، من شأنه تحقيق العدالة لهذه الشريحة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والدولة.

وبشأن مقترح التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك، الذي يشهد اليوم القراءة الثانية والمناقشة، فقال النائب مرتضى الساعدي، إن المقترح يمثل معالجة لحقوق وظيفية طال انتظارها، معرباً عن أمله في المضي نحو تشريعه وتجاوز أية اعتراضات مالية قد تعرقل إقراره.

وأضاف الساعدي، أن المقترح يتضمن معالجات يمكن أن تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية، ويواكب احتياجات دوائر الدولة في مختلف الاختصاصات، فضلاً عن استحداث عناوين وظيفية جديدة تتلاءم مع المتغيرات العلمية والمهنية الحديثة.