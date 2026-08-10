انت الان تتابع خبر تصريح برلماني حول سلاح الفصائل: المفاوضات مستمرة ولا حل امني او عسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي لـ الخليج 365، ان "سلاح الفصائل والحشد الشعبي هو سلاح الدولة وهو من يحمي الدولة"، مبينا "اننا لم نشاهد ان هذا السلاح سلط على أبناء الشعب العراقي ولا عن الحكومة".

وأضاف ان "هذا السلاح دافع عن الحكومة وعن العراق عام 2014 عندما اوشكت بغداد على السقوط وهو اول سلاح وجه ضد داعش واوقف تقدمه"، مشيرا الى ان "هناك مفاوضات بشأن سلاح الفصائل وسيصلون الى قرار سياسي".

واكد انه "لا يوجد حل عسكري او امني لهذا الامر وسيحل بأقرب وقت ممكن "، موضحا ان "الحكومة تعلم جيدا ان هذا السلاح هو صمام امان لها وللشعب العراقي".

