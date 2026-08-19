الحلبوسي يستقبل قاليباف في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعاً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي والدبلوماسية البرلمانية.

كما من المؤمل مناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وتفعيل اللجان النيابية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين.

