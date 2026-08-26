انت الان تتابع خبر القاضي زيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية آليات فرض القانون بعد 30 أيلول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، أن القاضي زيدان استقبل هاريس في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء.



وأضاف البيان أن خلال اللقاء جرى بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي من العراق في 30 من أيلول/ سبتمبر القادم، بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافاً للدستور والقانون وآليات انفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع.

