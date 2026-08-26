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القاضي زيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية آليات فرض القانون بعد 30 أيلول

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القاضي زيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية آليات فرض القانون بعد 30 أيلول

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، أن القاضي زيدان استقبل هاريس في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن خلال اللقاء جرى بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي من العراق في 30 من أيلول/ سبتمبر القادم، بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافاً للدستور والقانون وآليات انفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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