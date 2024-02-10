اليابان | تاناكا هيروكازو ولعبة الأسماء المتطابقة: الرجل الذي جمع 178 شخصًا يحملون نفس اسمه في مكان واحد

استطاع أحد الرجال لفت الأنظار بعد أن أثمرت جهوده في تنظيم ملتقى للأشخاص الذين يحملون نفس اسمه، حيث تمكن 178 شخصًا يُدعون تاناكا هيروكازو من اللقاء معًا في مكان واحد لتسجيل رقم قياسي عالمي في حي شيبويا بطوكيو، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ويتذكر تاناكا كيف أن ما بدأ كنوع من التسلية البسيطة اكتسب زخمًا كبيرًا، حتى أنه أدى إلى تبادل العلاقات الدولية مع ميليكا يوفانوفيتش، وهي مجموعة في صربيا حطمت الرقم القياسي بعد أن ألهمتها تجربة تاناكا هيروكازو.

تضمنت أحدث طبعة يابانية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مقالًا خاصًا عن محاولات تسجيل الرقم القياسي العالمي الجديد للأشخاص الذين لديهم نفس اسم العائلة والاسم الأول، والتي ضمت تاناكا هيروكازو، الذي حمل اللقب لفترة وجيزة، بعد أن تخطته البطلة الجديدة ميليكا يوفانوفيتش.

ويصف كيف تطورت جهود المجموعتين في اليابان وصربيا لتنظيم أكبر تجمع يحمل نفس الاسم من المنافسة إلى فرصة لتبادل العلاقات الدولية. وعلى إثر ذلك كان تاناكا هيروكازو، الشخص الذي قاد مبادرة اليابان سعيدًا جدًا بهذا التطور.

”ما بدأته كنوع من التسلية، دخل مرحلة جديدة غير متوقعة. وأنا سعيد حقًا لأن هذا التواصل العشوائي للأشخاص الذين يحملون نفس الاسم قد أتاح فرصًا عالمية لمشاركة الابتسامة مع الآخرين. ويمكن وصف هذه الأمور كعلاقات خارجية تحت رعاية أشخاص مدنيون بعيدون عن السياسة“.



تاناكا هيروكازو، الذي أطلق محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. (© إيكازاكي شينوبو)

دوري البيسبول وبداية الفكرة

يعود تاريخ ”حركة تاناكا هيروكازو“ إلى عام 2004، عندما عمل تاناكا في إحدى الشركات في طوكيو حيث التقى بمصمم يحمل نفس اسمه بالضبط، وقرروا تشكيل ما يشبه النادي. وفي عام 1994، اندهش تاناكا عندما تم ترشيح لاعب يُدعى تاناكا هيروكازو للمركز الأول في اجتماع اختيار اللاعبين الجدد في دوري البيسبول للمحترفين. ومنذ ذلك الحين، كان ”يجمع“ الأشخاص الذين يشاركونه اسمه.

وفي البداية، قام بترتيب اللقاءات بين الأشخاص الذين شاركوا اسمه المكتوب بنفس أحرف الكانجي (田中宏和).

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2009، على سبيل المثال، قام بتنظيم جولة بالحافلة. حيث استقل تسعة أشخاص يحملون نفس الاسم حافلة مستأجرة من حي شينجوكو في رحلة لزيارة اثنين آخرين في محافظة ناغانو. وعرضت الحافلة لافتة كُتب عليها ”مجموعة تاناكا هيروكازو“ في النافذة الأمامية. الأمر الذي كان مثير للضحك من تلقاء نفسه طوال الرحلة: ”إذا سقطت هذه الحافلة في منحدر ما، فسوف تتعرض الشرطة وأطقم الإنقاذ إلى حالة من الارتباك“. ”وستكون وسائل الإعلام في حالة ذهول مماثل“. ”وسيكون الخبر، ’اختفاء تسعة أشخاص يحملون اسم تاناكا هيروكازو‘.“

وفي العام التالي، نظموا ”ملتقىً كبير“ في أودايبا بطوكيو، حضره 37 من حاملي أسماء تاناكا هيروكازو. وفي طريقهم إلى الحفل، احتل جميع حاملي أسماء تاناكا هيروكازو عربة كاملة في خط قطار يوريكامومي. ثم، خلال الحفل، تسببت والدة القاصر الذي حضر الحفل في حالة من الصخب عندما نادت باسم ابنها.

محاولات موسوعة غينيس للأرقام القياسية

حققت المجموعة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. حيث نظموا تجمعًا مكونًا من 178 شخصًا يحملون اسم تاناكا هيروكازو في إحدى دور السينما في حي شيبويا بطوكيو، وهو ما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا لـ ”أكبر تجمع لأشخاص يحملون نفس الاسم (الأسماء الأولى والأخيرة)“.

وقد حالفهم الحظ في المرة الثالثة. ففي محاولتهم الأولى، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وعلى الرغم من تجمع 67 تاناكا هيروكازو في أودايبا، رأى المكتب الرئيسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه ”لا يمكن قبول“ المحاولة.

وعلى الرغم من أن موسوعة غينيس أنشأت فئة جديدة لـ ”أكبر تجمع لنفس الاسم (الأسماء الأولى والأخيرة)“ استجابةً للطلب المقدم من اليابان، فقد قررت أن أكبر تجمع يمكن التحقق منه حدث في أحد الاستوديوهات التلفزيونية الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2005، لـ 164 امرأة جميعهن اسمهن مارثا ستيوارت (أو ستيوارت). وكانت الفكرة من ”ربة المنزل المفضلة في أمريكا“: الشخصية التلفزيونية وسيدة الأعمال مارثا ستيوارت. ودون أن تقصد، سجلت المجموعة أول رقم قياسي عالمي.

وفي محاولة أخرى قام بها تاناكا هيروكازو في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لم تنجح إلا في جمع 87 شخصًا فقط. وقبل ذلك مباشرة، أبلغ المكتب الرئيسي لموسوعة غينيس تاناكا بأن المشاركين لا يحتاجون إلى استخدام الكانجي لكتابة أسمائهم، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد الأشخاص بسبب جنسيتهم. إلا أن الإشعار جاء بعد فوات الأوان الذي أثر بدوره على النتيجة، وتم إلغاء التجمع على أي حال بسبب الفوضى التي نجمت في وسائل النقل نتيجة هبوب الأعاصير، لكن الأمر الجيد أن عددهم كان في تزايد.

بعد ذلك، جدد تاناكا جهوده، وأطلق ”حركة تاناكا هيروكازو“ في محاولة للتواصل مع المزيد من الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه.

الإعلان يعزز الحضور

وفي خريف عام 2022، كانت المجموعة جاهزة لمحاولتها التالية، بعد 11 عامًا من المحاولة الأولى. وتم تحديد الموعد في 29 أكتوبر/ تشرين الأول. وقبل أسبوعين من التجمع المقرر، وفي محاولة مستميتة لتحقيق النجاح، نشرت المجموعة إعلانًا في الصحيفة. وكان يقول:

تاناكا هيروكازو: تجمع للأشخاص الذين يحملون نفس الاسم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول

تاناكا هيروكازو: الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه يريدون مقابلتك! تعال إلى شيبويا، طوكيو

تاناكا هيروكازو: هل تريد أن تصبح رقم 1 على مستوى العالم؟ ما زال هناك وقت!

وفي ذلك اليوم، اجتمع 178 تاناكا هيروكازو في إحدى دور السينما في حي شيبويا، وشهد المكتب الرئيسي لموسوعة غينيس الرقم القياسي الجديد. حتى أنه كان هناك أحد الحضور الذي طار من فيتنام، وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أحضرته والدته.



تاناكا يحمل الشهادة الرسمية لسجل غينيس العالمي للمجموعة. (© تاناكا هيروكازو)



تاناكا هيروكازو الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 80 عامًا يتجمعون للمحاولة الثالثة. أحدهم كان قد توفي جراء فيروس كورونا وحضر عنه أحد أفراد عائلتة. (© تاناكا هيروكازو)

وقد كان تاناكا ممتنًا للغاية من كم الحضور والأشخاص الذين استجابوا لدعوته. ”إن الجهود التي بذلها الجميع لحضور مثل هذا التجمع العشوائي سجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس. أنا سعيد للغاية“.

لكن فرحته لم تدم طويلا. ففي 4 فبراير/ شباط 2023، أي بعد 98 يومًا فقط من الانتصار، اجتمعت 256 امرأة تحمل اسم ميليكا يوفانوفيتش في العاصمة الصربية بلغراد، وأعدن كتابة الرقم القياسي.

والحقيقة أن هذه المحاولة التي أطلقها الإعلامي الصربي روبرت كوبان، بدأت كرد فعل للحركة اليابانية.

حيث كان يشاهد الأخبار التلفزيونية مع ابنته في المنزل، عندما اندهشوا من تقرير عن رجال يابانيين مبتهجين يُدعون تاناكا هيروكازو اجتمعوا في دور للسينما. حيث تم نشر الخبر من خلال صحفي فرنسي في وكالة فرانس برس في جميع أنحاء العالم في نفس اليوم، ووصلت إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك صربيا.

حينها قال كوبان لابنته: ”178 فقط؟ هذا لا شيء“.

وقد كشف بحث سريع عبر الإنترنت أجراه الأب وابنته أن ميليكا يوفانوفيتش هو الاسم الأكثر شيوعًا في صربيا. وقالت ابنة كوبان إنها تعرف فتاتين في مدرستها بهذا الاسم.

وفي ثلاثة أشهر فقط، تمكن من جمع 256 امرأة تدعى ميليكا يوفانوفيتش.

وقد أكد تاناكا هذه التفاصيل مع كوبان نفسه. وقال كوبان إن الحدث كان ”ترفيهًا رائعًا“ وأشاد بـ ”حركة“ تاناكا.

وفي ذلك الوقت، قدم تاناكا الاقتراح الجريء لإنشاء اتحاد دولي صربي ياباني للأشخاص الذين يحملون نفس الاسم الأول والأخير، وهو ما وافق عليه كوبان بسهولة. وهكذا، أدى كسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس إلى تشكيل الرابطة الدولية للأسماء المتطابقة، وهي منظمة غير حكومية، لتعزيز الزمالة بين مجموعات الأسماء المتطابقة في جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت حركة تاناكا هيروكازو كنوع من التسلية – وعندما سئُل ما الذي تأمل في تحقيقه من خلال تشكيل منظمة غير حكومية؟ وكانت إجابتة معبرة للغاية: ”إننا نطمح للسلام العالمي“.

وهناك العديد من البلدان التي من الشائع فيها أن يتشارك الأشخاص نفس الاسم، مثل الصين وفيتنام. ويوجد في كوريا الجنوبية مثلًا ستة لاعبي غولف محترفين يُدعو لي جيونج إيون. وتأمل الجمعية الدولية للأسماء المتطابقة أن يؤدي إطلاق رابطات تحمل نفس الاسم حول العالم إلى إضفاء روح المرح بين الشعوب، وخلق عالمًا أكثر سلامًا.

إرث عائلة ممتدة

في مارس/ آذار 2023، عُقد أول لقاء عبر الإنترنت بين 17 شخص يحملون اسم تاناكا هيروكازو و11 ممن يحملون اسم ميليكا يوفانوفيتش.

ويوضح تاناكا أن ”العلاقات بين أصحاب أسماء تاناكا هيروكازو قد خلقت ما يشبه الأسرة الممتدة. والآن، أنا أعتبر هذه الحركة وسيلة لبناء روابط مجتمعية قائمة على المرح والضحك. وأريد أن أظهر للعالم أن الناس يمكن أن يصبحوا أصدقاء من خلال مثل هذه الأمور البسيطة.

وكما يصف، على مر السنين، تطورت العلاقات بين المشاركين إلى علاقات ساهمت في تقديم المساعدات المتبادلة.

فمباشرة بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، تلقى تاناكا هيروكازو، وهو رجل إطفاء شارك في عمليات الإنقاذ، التشجيع من الأشخاص الذين يحملون اسمه في جميع أنحاء اليابان. وكان تاناكا هيروكازو آخر، وهو عامل أساسي في الخطوط الأمامية خلال جائحة فيروس كورونا، مدعومًا برسائل التقدير والتشجيع من الآخرين. وللأسف، أصيب بالفيروس وتوفي، ولكن تمت إقامة تأبين له على الإنترنت تكريمًا لذكراه.

وكانت هناك أيضًا حكايات أكثر سعادة. ففي عام 2019، علم زوجان يحملا اسم تاناكا بالحركة، الأمر الذي دعاهما إلى تسمية ابنهما الوليد بـ هيروكازو. ”لقد شعرنا أنه مجتمع سيتمكن ابننا من الانضمام إليه والاعتماد عليه بأمان.“



مؤسس الحركة، تاناكا هيروكازو، يحمل الرضيع صاحب نفس الاسم، وهو من مواليد عام 2019. (© تاناكا هيروكازو على اليمين)

ولدى تاناكا الآن آمال أكبر في أن تتمكن المجموعة من ”إنشاء صندوق لتوفير المنح الدراسية والدخل الأساسي“ وترى المزيد من الإمكانات للمجتمع في المستقبل. وفي الآونة الأخيرة، كان يدرس احتمالات إقامة معرض تاناكا هيروكازو في متحف الفن الحديث بنيويورك. ”بالطبع، سيكون من المستحيل أن يكون الجميع حاضرين طوال مدة مثل هذا الحدث، لكنني متأكد من أن البعض سيتمكنو من الحضور.“ وقد تم اقتراح الفكرة عليه من قبل أحد منظمي المعارض المشهورين عالميًا. حيث أنه من المؤكد أن الحركة ثمثل فنًا معاصرًا بشكل ما.

واقترح تاناكا أيضًا عقد لقاء مشترك للأشخاص الذين يحملون نفس الاسم الأول والأخير بين أوكرانيا وروسيا. ”لا أستطع أن أتخيل أن تاناكا هيروكازو سيقتل من يحمل نفس اسمه على الإطلاق.“

ويعتقد تاناكا أن الحرب لن تحدث أبدًا في مجتمع تجمع بينهم الضحكات. وسيكون من المؤسف أن نتخلى عن فكرة معرض متحف الفن الحديث، ولكن ربما ليس من المستبعد تماما أن يتم تسمية حركة تاناكا هيروكازو ذات يوم كمرشحة لجائزة نوبل للسلام.



بين الحشود أو وسط الغابات، طالما بقي اسم تاناكا هيروكازو صامدًا، فإن طبيعته المتأصلة لن تتزعزع. (© إيكازاكي شينوبو)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. الحوار والمادة النصية من إعداد همادا نامي وباور نيوز. صورة الموضوع © إيكازاكي شينوبو.)