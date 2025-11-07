اليابان | الكتابة اليدوية تتراجع… طلاب المدارس في اليابان يختارون لوحة المفاتيح

التعليم الياباني 08/11/2025

كشفت دراسة استقصائية أُجريت على طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في اليابان حول التعليم الرقمي أن استخدام الأجهزة اللوحية أصبح جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، حيث يشاهد العديد من الطلاب مقاطع فيديو تعليمية أثناء الدروس ويقومون بتقديم واجباتهم المنزلية عبر أجهزتهم اللوحية، مما يعكس التحول المتسارع نحو التعلم الرقمي في الفصول الدراسية اليابانية.

لوحات المفاتيح والأجهزة اللوحية

أظهر استطلاع حديث شمل طلابًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف التاسع في مختلف أنحاء اليابان أن نحو 70% من الطلاب يشاهدون مقاطع الفيديو ضمن الدروس المدرسية أو كجزء من واجباتهم المنزلية.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في شهر يوليو/تموز من هذا العام بواسطة معهد أبحاث الطفل، وهو مؤسسة بحثية تابعة لـمؤسسة هاكوهودو، وشارك فيه 1200 طالب قدّموا إجابات صالحة.

وعند سؤالهم عن مدى التحول الرقمي في مدارسهم، قال 68.7% من المشاركين إنهم يشاهدون مقاطع الفيديو في الفصل الدراسي أو كواجب منزلي، بينما يقوم 62.7% بتسليم الواجبات المنزلية عبر جهاز لوحي، ويتلقى 60.3% إشعارات الفصل الدراسي عبر الإنترنت.

ورداً على سؤال حول تفضيلهم في الكتابة، قال 43.8% إنهم يفضلون إدخال النصوص باستخدام لوحة المفاتيح، وهو ما يفوق نسبة 30.8% الذين يفضلون الكتابة باليد.

وفي الوقت نفسه، فضل عدد أكبر قليلاً من المشاركين في الاستطلاع الكتب المدرسية المطبوعة على الرقمية، بنسبة 39.9% مقارنة بـ 34.8%.

مصادر البيانات

(النص الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)