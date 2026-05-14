اليابان | آوي ماتسوري في كيوتو... رحلة إلى قلب اليابان التاريخية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 14/05/2026

يتضمن آوي ماتسوري في كيوتو موكبًا مهيبًا يشارك فيه أكثر من 500 شخص يرتدون الأزياء الأرستقراطية التقليدية بكل ما يحمله من أناقة وطقوس تاريخية.

موكبٌ أرستقراطي

يُعدّ مهرجان آوي ماتسوري، المصنف ضمن أهم ثلاثة مهرجانات في كيوتو، المهرجان الرئيسي لمعبدي شيموغامو وكاميغامو. ويُقال إن هذا الحدث نشأ في عهد الإمبراطور كينمي (حكم من 540 إلى 571)، حين عانت البلاد من فشل المحاصيل والمجاعة وانتشار الأوبئة. ورغم تراجع المهرجان في العصور الوسطى، إلا أنه أُعيد إحياؤه عام 1694، واستمر منذ ذلك الحين.

وبينما تُقام احتفالاتٌ مصاحبة في أيام أخرى، فإن الحدث الرئيسي هو الموكب الكبير الذي يُقام في 15 مايو/أيار، ويمتد لمسافة ثمانية كيلومترات من القصر الإمبراطوري في كيوتو إلى مزار كاميغامو، بمشاركة أكثر من 500 شخص يرتدون أزياءً أرستقراطية من عصر هييان (794-1185). سُمّي المهرجان بهذا الاسم نسبةً إلى زهرة آوي أو الخطمي التي تُستخدم لتزيين العربات التي تجرها الثيران والستائر المصنوعة من الخيزران التي تظهر في الموكب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: موكب مهرجان آوي ماتسوري في 15 مايو/ أيار 2024. © جيجي برس)