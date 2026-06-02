- 1/2
- 2/2
لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 02/06/2026
تجمع جوارب تابي بين الأناقة والعملية عند ارتدائها مع الملابس اليابانية التقليدية، إذ يتميّز تصميمها المنفصل عند إصبع القدم الكبير بما يوفّر راحة في الحركة ويتناسب مع الأحذية التقليدية اليابانية.
جوارب بيضاء للمناسبات الرسمية
جوارب التابي هي جوارب يابانية تقليدية. تصميمها الذي يفصل إصبع القدم الكبير عن باقي القدم يجعلها مناسبة للأحذية مثل الغيتا والزوري ذات الرباط المركزي. كانت جوارب التابي الجلدية هي السائدة في البداية، لكن القطن أصبح المادة الأكثر استخدامًا في فترة إيدو (1603-1868). تُربط جوارب التابي من الخلف بمشابك معدنية تُسمى كوهازي، وتُعدّ الأنواع البيضاء هي الأكثر شيوعًا، خاصةً في المناسبات الرسمية.
أما جوارب جيكاتابي فهي نوع متين ذو نعل مطاطي، وتتميز بنفس شكل الأصابع المنفصلة المميز الذي يُرتدى كأحذية. غالبًا ما يستخدمها عمال البناء والبستانيون كأحذية متينة ومرنة توفر ثباتًا قويًا.
(© بيكستا)
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)
الثقافة الثقافة الشعبية الثقافة التقليدية الثقافة اليابانية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | تابي... الجوارب اليابانية الفريدة التي صمدت عبر القرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.