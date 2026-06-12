اليابان | واغاشي شهر مارس: تيماري... حلوى تنثر البهجة مع بداية الربيع

تقويم الحلويات اليابانية التقليدية... نكهات تتغير مع الفصول

المطبخ الياباني 12/06/2026

تحاكي هذه الحلوى الخاصة بشهر مارس/آذار في شكلها كرة تقليدية، ويستخدم عند صنعها ألوان الربيع الجميلة.

مع انقضاء فصل الشتاء، يهرع الأطفال الذين قضوا أوقاتهم داخل المنزل إلى الخارج للعب الكرة. ومنذ زمن بعيد، كان نبلاء البلاط يقضون أوقاتهم بلعب كرات اليد تيماري المزينة بتطريزات جميلة.

أدخلت كرات تيماري إلى اليابان من الصين، وأصبحت هواية ممتعة خلال فترة هييان (794-1185). وبحلول فترة إيدو (1603-1868)، أصبحت ترمز إلى ”العلاقات السلسة“ و”سير الأمور على ما يرام“، وكان يتم تقديمها أحيانا كهدايا للأطفال كوسيلة لتمني نموا صحيا لهم أو كتميمة لدرء الشر.



(© PhotoAC)

تشبه حلوى نيريكيري هذه إلى حد كبير كرات تيماري التقليدية ذات الألوان الزاهية، والتي تنتشر في جميع أنحاء اليابان. تصنع بألوان ربيعية جميلة منها الوردي والأصفر الخردلي، ويتم تشكيلها ونقشها بخطوط دقيقة باستخدام أداة خشبية ثلاثية الأضلاع تسمى ”سانكاكوبو“، وهي أساسية في صناعة النيريكيري. والقطعة النهائية الناتجة هي تحفة فنية حقيقية.

وعند صنع هذه الحلوى باللون الأصفر بشكل كامل فإنها تشبه زهرة الأقحوان، بينما تتحول إلى ثمرة يقطين عندما تصنع باللون البرتقالي بالكامل. وهنا تكمن المتعة في صنع النيريكيري، إذ يمكن استخدام التقنية ذاتها لابتكار مجموعة واسعة من الأشكال بمجرد تغيير اللون.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حلويات نيريكيري من صنع غوتو ريكو، ناغومي نو سوزو. بإذن من غوتو ريكو)