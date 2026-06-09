لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 09/06/2026
تشير كلمة كونكاتسو في اليابان إلى الجهد المنظم والنشط للعثور على شريك حياة بهدف الزواج، سواء عبر تطبيقات المواعدة أو وكالات الزواج أو فعاليات التعارف المخصصة لذلك.
الراغبون في الزواج
يشمل مصطلح ”كونكاتسو“ في اليابان طيفًا واسعًا من الأنشطة التي يسعى من خلالها العزاب إلى إيجاد شريك حياة. ويُترجم غالبًا إلى ”البحث عن شريك“، ويشير إلى استخدام خدمات مدفوعة الأجر مثل تطبيقات المواعدة وحفلات التوفيق بين الأزواج. كما يمكن للعرائس والعرسان الراغبين في الزواج اللجوء إلى وكالات الزواج، وهي أغلى ثمنًا لكنها توفر دعمًا أكبر وضمانًا أفضل من خلال فحص أعضائها. ويشمل ”كونكاتسو“ أيضًا أنشطة غير مدفوعة الأجر، مثل التعارف عن طريق الأصدقاء أو المشاركة في لقاءات جماعية غير رسمية (غوكون).
كلمة ”كونكاتسو“ هي اختصار لعبارة ”كيكون كاتسودو“ (وتعني حرفيًا ”الأنشطة المؤدية إلى الزواج“). وقد برز هذا المصطلح بشكل كبير مع صدور كتاب ”كونكاتسو جيداي“ (عصر البحث عن شريك الحياة) عام 2008، من تأليف عالم الاجتماع يامادا ماساهيرو والصحفية شيراكاوا توكو، اللذين أشارا إلى أن العزاب اليوم بحاجة إلى بذل جهود فعّالة إذا كانوا يرغبون في الزواج.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)
الثقافة الشعبية الثقافة الفرعية الثقافة اليابانية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | كونكاتسو... كيف يبحث اليابانيون عن شريك الحياة في العصر الحديث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.