اليابان | شويو... لمسة الصويا التي تمنح الأطباق اليابانية سحرها الخاص

يعدّ شويو، أو صلصة الصويا اليابانية، من المكونات الأساسية على المائدة في اليابان، حتى إن حضورها اليومي قد يجعل دورها العميق في تشكيل النكهات يُؤخذ كأمر مُسلَّم به. وفيما يلي لمحة عن بعض الطرق التي تُبرز بها الشويو بصمتها المميزة في المطبخ الياباني، من تتبيل الأطباق إلى إبراز التوازن الدقيق بين الملوحة وعمق المذاق.

اغمس، رُشّ، واسكب

نظرًا إلى أن شويو، أو صلصة الصويا اليابانية، يتميز بمذاق قوي وملوحة واضحة عند استخدامه بمفرده، فإنه غالبًا ما يسكب في طبق صغير ويستخدم كصلصة للتغميس مع سوشي وساشيمي وياكينوري (أوراق الأعشاب البحرية المشوية). كما يمكن استخدام موزع صلصة الصويا لإضافة رشّة خفيفة منه إلى أطباق مثل ناتو، وهيياياكّو، وأوروشي دايكون، أو تاماغو كاكى غوهان (الأرز المغطى بالبيض النيء).



سوشي (© PhotoAC) وتوفو هيياياكو البارد (© بيكستا)

تيرياكي

في هذا الطبق، تُشوى أنواع مختلفة من الطعام مع تتبيلة من صلصة الصويا والميرين والسكر.و يُضفي السكر على الصلصة قوامًا لامعًا وكثيفًا. ويُعدّ الدجاج الخيار الأكثر شيوعًا من اللحوم، في حين يُستخدم سمك البوري (سمكة الذيل الأصفر) على نطاق واسع في تيرياكي الأسماك.



ترياكي سمك البوري (© PhotoAC)

ياكيتوري

اكتسب هذا الطبق شعبية واسعة في خارج اليابان في السنوات الأخيرة، لكنه ظل لعقود طويلة من الأطباق المفضّلة في قوائم إيزاكايا اليابانية. إذ تُغمس أسياخ الدجاج في تتبيلة غنية بصلصة الصويا، ثم تُشوى على الفحم، فتنبعث منها رائحة شهية لا تقاوم، ما يجعلها رفيقًا مثاليًا للمشروبات الكحولية.



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مرق سوكي ياكي

ما يجعل طبق سوكي ياكي لذيذًا إلى هذا الحد هو نكهته الغنية والعميقة. وتعدّ صلصة الصويا مكونًا أساسيًا في هذا المرق، كما تستخدم غالبًا في مرق أطباق القدر الساخن الأخرى أيضًا.



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تينتسويو

على الرغم من أن تمبورا قد تُقدَّم أحياناً مع رشّة من ملح الماتشا، إلا أنها في الغالب تُؤكل مغموسةً في صلصة تينتسويو، التي تُحضَّر بطهي شويو والميرين معاً مع مرق الداشي على نار هادئة.



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رامن

أصبح هذا الطبق معروفاً في جميع أنحاء العالم بوصفه أحد أبرز الأطباق اليابانية الأصيلة. ومن أشهر أنواع الحساء المستخدمة فيه: شويو (صلصة الصويا)، وشيؤ (الملح)، وميسو، وتونكوتسو (عظام الخنزير). فأيّ أنواع الرامن تُفضّل؟



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سوبا ومينتسويو أودون

لا تكتمل أطباق سوبا وأودون دون مينتسويو، وهو المرق الذي يُقدم مع هذه النودلز. فعند تقديمها باردة، يُقدم المرق إلى جانب طبق من النودلز يُعرف باسم موري (وتعني حرفيًا ”مكدسة“). أما عند تقديم النودلز ساخنة داخل المرق في وعاء واحد، فيُطلق عليها اسم كاكى (حيث يُسكب المرق فوق النودلز). ويشتري معظم الناس مينتسويو جاهزًا، لكن المطاعم المتخصصة في سوبا أو أودون، غالبًا ما تحضّره بنفسها باستخدام مرق أساسي يُسمى كائيشي، وهو مزيج من مرق داشي، وصلصة الصويا، والميرين، والسكر، يطهى على نار هادئة حتى يصبح مركزًا، ثم يترك لينضج لعدة أسابيع. وبعد ذلك، يُخفف المرق بكمية إضافية من مرق داشي قبل الاستخدام.



موري سوبا وغمس مينتسويو (© PhotoAC)

نيمونو

إذا كان لون طبق نيمونو المطهو على نار هادئة بنيًا، فمن المرجح أنه أُعدّ باستخدام شويو وساكى والميرين. وبعبارة أخرى، فإن إضافة هذه المكونات كفيلة بالحصول على طبق شهي في كل مرة.



إيكا وساتويمو نيمونو، يجمع بين الحبار المطهو ​​ببطء والقلقاس الياباني (© PhotoAC) وشيتاكى كونبو تسوكوداني (© بيكستا)

تاكيكومي-غوهان

يعرف هذا الطبق الشهي من الأرز، والذي يسمى أيضًا أجي-غوهان، بنكهته المميزة القادمة من شويو. ومن أكثر ما يثير إعجاب المتناولين فيه قطع أوكوغى، وهي حبات الأرز المقرمشة التي تلتصق بقاع القدر أثناء الطهي. وكثيراً ما يتنافس الجالسون على المائدة للظفر بهذه القطع اللذيذة.



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شيرومونو

لإضفاء مزيد من العمق على نكهة بعض أنواع الحساء، كحساء كينتشينجيرو المصنوعة من الخضروات الجذرية والتوفو، وحساء سويمونو الصافية، يُضاف شويو إلى قاعدة مرق الداشي.



حساء كينشينجيرو بالخضراوات الجذرية والتوفو (© PhotoAC)

سينبيه وأرارى

ثمة أنواع لا تُحصى من مقرمشات الأرز المنكّهة بشويو، من بينها سنبيه وأرارى وأوكاكي. وهي تُشكّل رفيقاً مثالياً مع الشاي الأخضر، إذ إن نكهة شويو المحمّصة والعطرة تجعل من الصعب التوقف عن تناول المزيد.



يُعدّ نوري سينبيه الرطب، المصنوع من صلصة الصويا المنتجة محلياً، من الأطباق المميزة لمدينة تشوشي في تشيبا (صورة مقدمة من جمعية السياحة والمنتجات المحلية في محافظة تشيبا)

إسوبى وميتاراشي دانغو

من أكثر الطرق شعبيةً للاستمتاع بموتشي، صنع إيسوبى موتشي، وذلك بغمس كعكات الأرز اللزجة في شويو، ثم شيّها ولفّها في أوراق النوري المقرمشة. وثمة طريقة أخرى لا تقل شهرة، وهي ميتاراشي دانغو، الحلوى اليابانية التقليدية المؤلفة من كرات الأرز اللزجة المثبتة على أسياخ والمغطاة بصلصة كثيفة أساسها شويو. قد تجد نفسك ويداك ملطختين بالصلصة اللزجة، لكنك لن تكترث لذلك وأنت تستمتع بهذه الحلوى التي تجمع بين الحلاوة والملوحة في آن واحد!



إسوبى موتشي (© بيكستا)وميتراشي دانغو (© PhotoAC)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان الرئيسي: طبق شهي من دجاج ترياكي© بيكستا)