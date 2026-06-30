اليابان | ”طوكيو أكوا سيمفوني“.. عرض مائي وضوئي مذهل يضيء سماء أودايبا

سياحة وسفر

اليابان في فيديو 30/06/2026

تُوفر منطقة أودايبا المطلة على الواجهة البحرية إطلالات بانورامية رائعة على أفق طوكيو. وقد أُضيف إليها مؤخرًا عرض ترفيهي يُقام كل ساعة، يجمع بين مقطوعات موسيقية شهيرة وعروض نوافير راقصة خلابة، مما يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بمشهد فريد تتداخل فيه المياه والأضواء مع خلفية المدينة الساحرة على ضفاف خليج طوكيو.

عرض مبهر فوق خليج طوكيو

يُعد «طوكيو أكوا سيمفوني» الجديد، بارتفاع 150 مترًا وعرض 250 مترًا، أحد أكبر عروض النوافير في العالم. يقام العرض في خلفية مباني المدينة الشاهقة، ويُشاهد عبر خليج طوكيو من مكان العرض في حي أودايبا، ويتضمن برنامجًا يتغير موسميًا.

يتكون البرنامج الافتتاحي، الذي أُطلق نهاية مارس 2026، من جزئين: أحدهما مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة «دراغون كويست»، والآخر مستوحى من شجرة الكرز سومي يوشينو، الزهرة الرسمية لطوكيو، متزامنًا مع موسيقى يؤديها أوركسترا طوكيو المتروبوليتان السيمفوني. وأُضيف مؤخرًا، ابتداءً من 27 أبريل، عرض يعتمد على «كانون» باتشيبيل. في النهار، يترك عرض الماء لدى المتفرجين شعورًا بالانتعاش حتى في الطقس الحار، بينما يشبه العرض المضيء بشكل رائع بعد الغروب الألعاب النارية.



ترتفع المياه 150 مترًا في السماء، متجاوزة برج طوكيو وجدار ناطحات السحاب. (© شوجي تاكيشي)



يصبح العرض المضيء أكثر درامية عند مشاهدته بعد الغروب. (© شوجي تاكيشي)

يستمر عرض الماء لمدة 10 دقائق كل ساعة في تمام الساعة، باستثناء الساعة 4:00 مساءً، من 11:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً. (يلغى العرض أحيانًا بسبب الظروف الجوية أو الصيانة). تحقق من الموقع الرسمي للتفاصيل.

أفضل الإطلالات تكون من منصة المراقبة بجانب نسخة تمثال الحرية في أودايبا. من هنا يمكنك مشاهدة عرض النافورة مواجهًا، مع جسر قوس قزح وبرج طوكيو في الخلفية بشكل مثالي. ومن الأماكن الموصى بها الأخرى: غرفة المراقبة الكروية هاتشيتاما في الطابق الخامس والعشرين من مبنى فوجي تي في، التي تطل على العرض من الأعلى، أو من غرفتك في فندق هيلتون طوكيو أودايبا. كما أُطلقت رحلات بحرية سياحية ورحلات تقليدية على قوارب ياكاتابوني للاستمتاع بعرض النافورة من على الماء.



توفر الرحلة البحرية الليلية إطلالات قريبة على العرض. (© شوجي تاكيشي)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي © شوجي تاكيشي)

(نُشر أصلًا باليابانية. صورة البانر: © Shōji Takeshi.)