اليابان | المقالي: بين متانة تدوم مدى الحياة وخفة الوزن أثناء الطهي

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

المطبخ الياباني 03/07/2026

في أحدث جولة للتعرف على أدوات المطبخ اليابانية التي تحظى بشعبية بين الزوار القادمين إلى اليابان في متجر إيدايا العريق في منطقة كابّاباشي بطوكيو، نستكشف مجموعة مميزة من المقالي ذات التصاميم التي تتحدى المعايير السائدة في الصناعة لتجسد الجوهر الحقيقي للحرفية اليابانية.

خمس سنوات من تطوير المقلاة

يكاد لا يخلو أي منزل من مقلاة. وأكثر الأنواع شيوعا هي تلك المصنوعة من الألومنيوم ومطلية بطبقة من البوليمر الفلوري. وتحظى هذه المقالي بشعبية كبيرة بفضل سطحها غير اللاصق، ما يجعل الطهي والتنظيف أمرين في غاية السهولة. وبعد بضع سنوات من الاستخدام، قد يتعرض الطلاء للخدش أو يبدأ بالتقشر، ولكن نظرا لسعرها المعقول، فمن السهل نسبيا استبدالها.

لكن إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا، وهو متجر متخصص في أدوات المطبخ يقع في حي كابّاباشي بطوكيو، كانت لديه فكرة مختلفة. فقد سعى إلى ”ابتكار مقلاة يمكن استخدامها لمئة عام وتُورث من الآباء إلى الأبناء“. تخيل مقلاة من الفولاذ المقاوم للصدأ وغير لاصقة وعالية المتانة، مصبوبة كقطعة واحدة، مع قاعدة قوية بسماكة ثلاثة مليمترات لضمان عمرها الطويل. لقد تواصل مع الكثير من شركات تصنيع المعادن بحثا عمن يقبل التعاون معه في هذا المشروع، لكنه قوبل بالرفض مرارا، إذ قيل له إن ”هذا المنتج لن يلقى رواجا لدى عامة الناس“ وإن ”الطلب على البدائل سيكون معدوما“.



إيدا يوتا، متحدثا في جلسة بحثية حول أواني الطهي. وقد واصل التواصل مع المصنّعين بلا كلل (© نومورا كازويوكي)

وأخيرا، ردت إحدى الشركات قائلة ”لنجرب الأمر“. وكانت تلك شركة فوجينوس، المعروفة بتطويرها أول قدر طهي في العالم متوافق مع مواقد الحث الكهربائي بجهد 200 فولت. تقع الشركة في منطقة تسوبامي-سانجو في نيغاتا، وهي منطقة مشهورة بأعمالها المعدنية عالية الجودة. وبعد الكثير من التجارب، ابتكرت الشركة عملية تصنيع فريدة وغير مسبوقة، باستخدام تقنية الطرق التي تُنتج عددا هائلا من التجاويف الدقيقة جدا المتشبعة من مركز المقلاة. وبعد عامين من التخطيط، وثلاثة أعوام من التطوير، طرحت هذه المقلاة أخيرا في الأسواق عام 2017. وتعبيرا عن الأمل في أن تستخدم عبر الأجيال المتعاقبة، أطلق عليها اسم ”إيفر غريل“.



أحد الموظفين في متجر إيدايا يحمل مقلاة إيفر غريل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يضم هذا القسم تشكيلة واسعة من المقالي (© نومورا كازويوكي)

يمنع سطحها ذو الملمس الدقيق التصاق شرائح اللحم أثناء الطهي. وبما أن الحرارة تنتقل ببطء، تُحتجز العصارات داخل اللحم، ما ينتج لحما مقرمشا من الخارج وطريا وغنيا بالعصارة من الداخل. ومنذ ظهورها على شاشة التلفزيون عام 2019 وفوزها بجائزة التصميم الجيد، أصبحت هذه المقلاة من أكثر المنتجات مبيعا، حتى إن الإنتاج يجد صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد عليها.

كما يتوفر أيضا إصدار من إيفر غريل مصنوع من الحديد المعالج بالنتريد. ورغم أنه أثقل وزنا وأغلى ثمنا، إلا أنه يقال إنه يحقق مبيعات تفوق حتى الإصدار المصنوع من الفولاذ. يوضح إيدا قائلا ”يمتص الحديد الزيت جيدا، ما يجعل تكوين الطبقة الواقية أسهل“. ويبدو أن هذا الإصدار يحظى بإقبال من الأشخاص الذين يقدّرون مزايا المقالي المصنوعة من الحديد الزهر.



إصدار من مقلاة إيفر غريل المصنوعة من الحديد المعالج بالنتريد (© نومورا كازويوكي)



بما أن الحرفيين يصنعون هذه التجاويف يدويا، فلا يمكن إنتاج سوى عدد قليل منها يوميا (© نومورا كازويوكي)

اختر التيتانيوم لخفة وزنه

لاتعتبر مقلاة إيفر غريل مناسبة لأولئك الذين يفضلون المقلاة الخفيفة الوزن. ويوضح إيدا قائلا ”الناس في منطقة الصين الكبرى على وجه الخصوص يقلبون الطعام داخل المقلاة أثناء الطهي، ولذلك تعد خفة الوزن عاملا بالغ الأهمية بالنسبة لهم“. أما المقلاة المصنوعة من التيتانيوم النقي، والمفضلة لدى الزبائن من الصين وتايوان، فهي أيضا من إنتاج شركة تقع في منطقة تسوبامي-سانجو. وبسماكة تبلغ 1.2 مليمتر وقطر 26 سنتيمترا، وهي خفيفة الوزن بشكل مدهش، إذ لا يتجاوز وزنها 560 غراما. وبما أنك على الأرجح تستخدم المقلاة يوميا، فعليك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لاختيار المقلاة التي تناسبك على أفضل وجه.



مقلاة مصنوعة من التيتانيوم النقي بمقبض خشبي، توصف بأنها ”خفيفة كالريشة“. وهي مثالية لتحضير الأطباق المقلية السريعة (© نومورا كازويوكي)

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(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مقلاة ”إيفر غريل“ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على اليسار، وإصدار آخر منها مصنوع من الحديد المعالج بالنتريد على اليمين، © Nippon.com)