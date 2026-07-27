اليابان | روح الساموراي في الفن البوذي: كنوز كاماكورا العريقة

تعكس المنحوتات البوذية في معابد كاماكورا روح الزهد البسيط والفضائل القتالية لجماليات طبقة الساموراي.

كنز وطني ورمز محلي

تعد مدينة كاماكورا الساحلية، التي كانت سابقا إحدى أهم عواصم اليابان، موطنا لأكثر من 100 معبد تنتشر في أنحاء المدينة القديمة. وتضم قاعات هذه المعابد مجموعة واسعة ومتنوعة من التماثيل التي تجسد شخصيات بوذا وبوديساتفا ورهبان ومؤسسي المعابد. وقد صنف أكثر من 30 منها بوصفها ممتلكات ثقافية وطنية مهمة، كما أن كثيرا منها مفتوح أمام الزوار.

ولا شك أن أشهر المنحوتات البوذية في كاماكورا هو تمثال بوذا الكبير في معبد كوتوكوئين جنوبي المدينة. يبلغ ارتفاع هذا التمثال المهيب 13.35 متر، ويرجع تاريخه إلى منتصف القرن الثالث عشر، وهو التمثال البوذي الوحيد في كاماكورا الذي منح صفة كنز وطني.

ومن نواح كثيرة، يستلهم هذا التمثال عناصر من الفن البوذي الذي كان شائعا في الصين خلال عهد أسرة سونغ (960–1279). فعلى سبيل المثال، تعد الأوشنيشا المنخفضة (النتوء القحفي البارز أعلى الرأس)، والانحناءة الخفيفة في ظهر التمثال، من السمات المميزة للمنحوتات البوذية في القارة خلال تلك الحقبة. إلا أن العينين الطويلتين والتعبير القوي للوجه مع الفم الهادئ والمحكم الإغلاق، تعكس تأثير النحات الياباني الكبير أونكي وأتباعه. شُيدت كاماكورا لتكون من قبل طبقة الساموراي لتكون مدينة خاصة بهم، ولذلك تركت سمات المحاربين، مثل الزهد والقوة، أثرا عميقا في الإنتاج الفني للمدينة. وتتميز كثير من المنحوتات البوذية فيها بنفس القدر الكبير من الواقعية التي يملكها هذا التمثال الشهير.



تمثال بوذا الكبير (دايبوتسو) هو الرمز الأبرز بلا منازع لمدينة كاماكورا. (© هارادا هيروشي)

رحلة كانّون عبر البحر

من التماثيل اللافتة أيضا التمثال الواقف لكانّون ذي الرؤوس الـ11 الموجود في معبد هاسيديرا، وهو معبد مهم يقع على مسافة قصيرة من معبد كوتوكوئين. يبلغ ارتفاع هذا التمثال نحو 9.18 متر، ويعد واحدا من أكبر التماثيل البوذية الخشبية في اليابان.

تقول الروايات التراثية إن للمعبد أصولا إعجازية، حيث يعتقد أنه قبل نحو 1300 عام نحت الراهب توكودو شونين مؤسس معبد هاسيديرا في ساكوراي خارج نارا، تمثالين لكانّون من الشجرة المقدسة نفسها. وأصبح أحدهما التمثال الرئيسي في معبد هاسيديرا في ساكوراي، بينما أطلق الآخر في البحر أملا في أن يجلب الخلاص للناس أينما رست به الأمواج. وعلى مر السنين، ظل التمثال ينجرف مع الأمواج حتى وصل في النهاية إلى شبه جزيرة ميؤرا إلى الجنوب الشرقي من كاماكورا. وهناك حظي بالتبجيل من السكان المحليين، ثم بني معبد له، قبل أن يتطور مع مرور الزمن إلى مركز العبادة المهم الذي نراه اليوم.



يشترك تمثال كانّون ذي الرؤوس الـ11 (أفالوكيتشفارا) في معبد هاسيديرا بكاماكورا في عدد من السمات مع التمثال الموجود في المعبد الذي يحمل الاسم نفسه في محافظة نارا (© هارادا هيروشي)

يشترك المظهر المميز لهذا التمثال في عدد من الخصائص مع التمثال الرئيسي في معبد هاسيديرا في نارا، ويشكل الاثنان معا الطراز المعروف باسم ”كانّون ذي الرؤوس الـ11 على طراز هاسيديرا“. وعادة ما تمسك تماثيل كانّون ذات الرؤوس الـ11 بإناء ماء يحتوي على زهرة لوتس في اليد اليسرى، في دلالة على الطهارة والرحمة، بينما تكون اليد اليمنى خالية في الغالب. أما تمثالا هاسيديرا، فيظهران وهما يمسكان بعصا خاكارا، وهي سمة ترتبط عادة ببوديساتفا جيزو (كشيتيغاربا). ووفقا لمعتقدات بوذية الماهايانا، فإن كانّون تنقذ الكائنات من المعاناة في هذا العالم، بينما يمنح جيزو الخلاص حتى في أعماق الجحيم. ولهذا حظيت هذه التماثيل بتفانٍ كبير بوصفها أيقونات تمنح بركات هاتين الشخصيتين المهمتين.

وبعد أداء التحية في القاعة الرئيسية أمام تمثال كانّون الرئيسي، يستحق متحف كانّون الزيارة، إذ يعرض مجموعة مختارة من الكنوز الفنية التابعة للمعبد. ومن أبرز معروضاته مجموعة من المنحوتات التي تجسد التجليات الـ33 لكانّون، التي يعتقد أنها تتخذ هيئات مختلفة بحسب الظروف، لكي تمنح الخلاص لجميع الكائنات.



تمثال لكانّون كان يقف في السابق أمام التمثال الرئيسي، تحيط به منحوتات تجسد التجليات الـ33 للبوديساتفا. (© هارادا هيروشي)

تماثيل بوذا مميزة في غوكوراكوجي وجوتشيجي

يقع معبد غوكوراكوجي على بعد نحو 500 متر إلى الجنوب الغربي من معبد هاسيديرا، وتضم قاعة كنوزه (تينبوريندين) تمثالا فريدا بوضعية جلوس لبوذا شاكياموني (بوذا التاريخي). ويعتقد أن هذا التمثال يجسد بوذا وهو يلقي تعاليمه بعد وقت قصير من وصوله إلى الاستنارة، بينما تشكل يداه وضعية ”تينبورينئين (تدوير عجلة الدارما)“. ولا يعرف في اليابان سوى تمثال آخر يتخذ هذه الوضعية، وهو تمثال شاكياموني الجالس في معبد غانكوجي بمحافظة غيفو. تفتح قاعة الكنوز أبوابها خلال فترات محدودة في الربيع والخريف، لكنها تستحق الزيارة إذا كان التوقيت مناسبا (أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد: من 25 أبريل/نيسان إلى 25 مايو/أيار، ومن 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتغلق في الأيام الممطرة).



يتميز هذا التمثال لبوذا التاريخي في معبد غوكوراكوجي بوضعية اليد غير المألوفة، إذ تبدو اليد اليسرى ملتوية قليلا. (© هارادا هيروشي)

ومن الأمثلة الجديرة بالاهتمام على الأساليب غير المألوفة أيضا مجموعة التماثيل الثلاثة لبوذا في وضعية الجلوس، التي تعد التماثيل الرئيسية في معبد جوتشيجي شمالي كاماكورا. توجد هذه المجموعة داخل قاعة دونغيدين، وتضم تماثيل شاكياموني وأميدا وميروكو (مايتريا)، التي ترمز إلى الحاضر والماضي والمستقبل. وفي حين أن الغالبية العظمى من تماثيل ميروكو تصوره على هيئة بوديساتفا لا يزال يسعى إلى بلوغ الاستنارة، فإنه يظهر هنا بوصفه بوذا مستنيرا بشكل كامل، مجسدا مايتريا بعد نحو 5.6 مليار عام في المستقبل.

ومن الجوانب اللافتة هنا طريقة انسياب أطراف أردية التماثيل. ويعرف هذا الأسلوب باسم ”هوي سويكا (الرداء المتدلي)“، ويعد أحد السمات المميزة للمنحوتات البوذية في كاماكورا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ومن النادر للغاية وجود مجموعات ثلاثية لتماثيل بوذا بهذا الشكل.



من اليسار: أميدا وشاكا وميروكو في معبد جوتشيجي. (© هارادا هيروشي)

متحف كاماكورا للكنوز الوطنية

من المستحيل أن يتمكن الزائر من إعطاء الكنوز الفنية في كاماكورا حقها خلال بضعة أيام فقط. ولهذا يعد متحف كاماكورا للكنوز الوطنية خيارا مثاليا لزوار اليوم الواحد أو لمن لا يملكون سوى وقت قصير، إذ يجمع تحت سقف واحد عددا من أروع الأعمال الفنية الدينية في المنطقة. وقد افتتح المتحف داخل أراضي معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو عام 1928. وكان زلزال كانتو العظيم قد ألحق –قبل ذلك بخمسة أعوام– أضرارا جسيمة بكثير من المعابد البوذية والشينتوية المحلية وما تضمه من كنوز فنية. ولهذا أنشئ المتحف بهدف حفظ التراث الثقافي للمنطقة وعرضه للأجيال المقبلة.

ومن بين أبرز الأعمال المعروضة في المتحف منحوتتان من معبد إنّوجي المجاور. ومن المعتقد أن إحداهما تمثال جالس يجسد شوكوؤ أحد الملوك العشرة الذين يحاكمون الموتى في العالم الآخر، أما الأخرى فهي نينتوجو، العصا التي يستخدمها ملك الجحيم إنما عند إصدار أحكامه. ويجسد العملان معا الواقعية اللافتة التي تميز تقاليد أونكي.



أعير تمثال شوكوؤ الجالس من معبد إنّوجي إلى متحف كاماكورا للكنوز الوطنية. أما التماثيل الـ9 الأخرى التي تمثل الملوك العشرة، بما في ذلك إنما، فلا تزال محفوظة في القاعة الرئيسية لمعبد إنّوجي المجاور. (© هارادا هيروشي)



لعصا نينتوجو (عصا برأسين بشريين) وجهان يفرقان بين الأعمال الصالحة والأعمال الشريرة التي ارتكبها الموتى. كانت العصا في الأصل محفوظة في إنّوجي، وقد أعيرت أيضا إلى متحف كاماكورا للكنوز الوطنية. (© هارادا هيروشي)

ومن بين الكنوز الكثيرة الأخرى المعروضة تمثال متوج لشاكياموني من معبد كينتشوجي. ويعد المتحف مكانا مثاليا للتعرف عن قرب على بعض من أروع نماذج المنحوتات البوذية في كاماكورا، واستكشاف الطراز المميز لشرق اليابان، الذي تطور بصورة مستقلة عن الأساليب السابقة التي اشتهرت بها معابد كيوتو ونارا. وسيظل المتحف مغلقا بسبب أعمال الترميم حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2026، لكنه يستحق الزيارة بكل تأكيد بعد إعادة افتتاحه.



تمثال متوج للبوذا التاريخي شاكياموني. (© هارادا هيروشي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: متحف كانّون في معبد هاسيديرا بكاماكورا. © هارادا هيروشي)