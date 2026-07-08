اليابان | مبتكرة وسهلة الاستخدام: موزعات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

المطبخ الياباني 08/07/2026

توفر موزعات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو المخصصة الكمية الدقيقة التي نحتاجها للحصول على النكهة المرغوبة.

حل مثالي للإفراط في التوابل

”أعتقد أن الأمر يبدأ على الأرجح في مطاعم السوشي“. هكذا يظن إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا. فهو يرى أن العملاء الذين أعجبوا أول مرة باستخدام موزعات صلصة الصويا في مطاعم السوشي، يأتون لاحقا إلى متجره بحثا عن واحدة خاصة بهم. ويضيف ”هناك عدد كبير نسبيا من الزبائن الغربيين، لذا من المحتمل أنهم يستخدمونها أيضا لزيت الزيتون أو الخل“.

ويحظى النوع الذي يعمل بزر ضغط بشعبية خاصة. إذ لا يمكن سكب كمية زائدة، لأنه يخرج فقط مقدار الضغط، قطرة قطرة. وعلى الرغم من أن هذا النوع من الموزعات يمكن العثور عليه كثيرا في المطاعم داخل اليابان، إلا أنه لا يزال نادرا في الخارج.



مصمم لإخراج قطرة واحدة مع كل ضغطة (© نومورا كازويوكي)



يمسك إيدا أحد موزعات صلصة الصويا. تتوفر تشكيلة واسعة منها داخل المتجر (© نومورا كازويوكي)

يقول إيدا، مشيرا إلى موزع لصلصة الصويا يبدو للوهلة الأولى عاديا ”يبدو أن الناس ينجذبون إلى هذا الرف، وهذا المنتج يحقق مبيعات جيدة أيضا“. لكن اللافت في هذا المنتج هو الملصق الأصفر الساطع عليه الذي يعلن أنه ”مقاوم تماما للتنقيط“.

تم تطوير هذا المنتج من قبل مكتب تصميم في حي شيبويا بطوكيو، بالتعاون مع مصنع زجاج عريق ينتج ”تسوغارو فيدرو“، وهو نوع تقليدي من الزجاج المصنوع في محافظة أؤموري. وكان الهدف هو ابتكار ”أجمل موزع صلصة صويا مانع للتنقيط في العالم“. كل من الغطاء والجسم مصنوعان من زجاج كريستالي عالي النقاء. ويكمن سر هذا الابتكار في الأخاديد المحفورة داخل الغطاء. فعند إمالة الموزع يتدفق السائل عبر هذه الأخاديد، ثم يتوقف فور إعادته إلى وضعه العمودي. وبهذا يزال خطر تنقيط صلصة الصويا على الموزع أو الطاولة وتسببها في ترك بقع.



يعد موزع صلصة الصويا هذا، بتصميمه المبتكر وحرفيته التقليدية، تذكارا شائعا (© نومورا كازويوكي)

حساء ميسو مثالي في كل مرة

هناك نوع آخر من التوابل اليابانية الذي يحظى باهتمام كبير من الزوار الأجانب، وهو الميسو. إذ تكفي ملعقة طعام كبيرة من الميسو لتحضير حصة واحدة من حساء الميسو. ويشرح إيدا عن أداة خلط الميسو قائلا ”إنها تغني عن الحاجة إلى قياس كمية الميسو التي نحتاجها“.



تؤخذ الكمية المناسبة بلفة واحدة فقط (© نومورا كازويوكي)



يتميز حساء الميسو المحضر بمضرب الخفق هذا بمذاق متوازن وثابت، لا هو مالح أكثر من اللازم ولا طعمه خفيف أكثر من اللازم (© بيكستا)

كل كرة من الكرتين مثبتة بإحكام على القضيب بواسطة سدّادة داخلية تمنع دخول السوائل إلى الداخل. تصنّع أداة خلط الميسو هذه من قبل مصنع يقع في منطقة تسوبامي-سانجو في نيغاتا، وهي منطقة تشتهر بصناعاتها المعدنية عالية الجودة. ويعلق إيدا قائلا ”معظم من يشتري هذا المنتج هم من الدول الآسيوية“.

وبعد التعرف على ثقافة الطهي اليابانية، يحرص السياح الأجانب على تعلم المزيد عن المطبخ الياباني، لذلك يتجهون إلى شراء أدوات المطبخ. وهذا ما يفتح بدوره بابا أكبر للاهتمام بالتكنولوجيا الكامنة وراء تلك المنتجات اليابانية وروح الحرفية فيها، ما يجعلها وسيلة رائعة لتعميق فهم اليابان.

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

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(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: موزعات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو، © نومورا كازويوكي)